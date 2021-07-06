مسؤولة أممية: تحديث سجل الناخبين بليبيا أولى خطوات إجراء الانتخابات

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية “جورجيت جانيون” إن عملية تحديث سجل الناخبين الرقمي في ليبيا، تشكل أولى الخطوات الملموسة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إلا أنه “لا مناص من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانوني قابل للتطبيق” للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة.

وحثّت جانيون – في كلمتها أثناء مراسم إطلاق عملية التسجيل – جميع الليبيين الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة في عملية التسجيل، واغتنام الفرصة لصون حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية في انتخابات ديسمبر.

يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق المفوضية العليا للانتخابات في الرابع من يوليو الحالي عملية تحديث سجل الناخبين، لإتاحة فرصة التسجيل لمن لم يسجل في السابق أو لمن غيّر مكان إقامته.

الجدير بالذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان قد اختتم اجتماعاته في سويسرا يوم الجمعة الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية يمهد لإجراء الانتخابات في نهاية هذا العام، رغم تمديد اللقاءات يوما آخر لإفساح المجال أمام التفاوض.