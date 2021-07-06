ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 July, 2021

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ،ان الجلسة القادمة سيناقش فيها النواب مشروع قانون انتخابات الرئيس بشكل مباشر من الشعب، إضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في كل أنحاء البلاد.

و أضاف بليحق أن استمرار اجتماع لجنة التخطيط والموازنة والمالية بمجلس النواب، واللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء، لتعديل مشروع الميزانية وفقا لملاحظات المجلس ،مشيرا أن المجلس سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة للبتّ في مشروع الميزانية العامة للدولة.

و أكد بليحق أنه يجب على لجنة المالية تقديم تقريرها النهائي بشأن الميزانية للبتّ فيها في جلسة الاثنين المقبل