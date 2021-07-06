وزارة الداخلية والنيابة العامة تبحثان منع الاعتداءات على أراضي الدولة

اجتمع النائب العام الصديق الصور اليوم الثلاثاء بمكتبه برئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد عبدالحكيم صالح.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات حول سير العمل في تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل النائب العام في متابعة ومنع الاعتداءات والانتهاكات على الاراضي المملوكة للدولة، وكذلك متابعة الأعمال الجارية من قبل الجهات المختصة في تنفيذ المهام المسندة إليها في ضبط هذه المخالفات.

وقدم رئيس الفرع تقرير مفصل للنائب العام حول ما تم إنجازه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منع الانتهاكات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.