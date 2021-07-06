بعد افتتاح القنصلية في بنغازي.. العقوري يلتقي وفدا دبلوماسيا يونانيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري وفداً يونانياً دبلوماسيا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية “فرنك جانس” رفقة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية وعضوي عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اليونان أول دولة تعيد فتح قنصليتها في مدينة بنغازي مؤكدا أنه حضر افتتاح القنصلية أمس الاثنين رئيس لجنة الخارجية ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية بالحكومة الليبية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالمدينة.