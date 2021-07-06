الارصاد الليبية: درجات الحرارة مرتفعة على هذه المناطق وتحذير من هذا الامر!

اوضح تقرير صادر عن الارصاد الجوية الليبية عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 06 / 07 / 2021 م وخلال اليومين القادمين.
وتوقع التقرير عودة الاجواء الى الاعتدال على مناطق الشمال بفعل الرياح الشمالية الباردة نسبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الساحل مابين ( 28 – 32 ) مْ مع تراجع فى عامل الرطوبة النسبية ،بينما تسجل الحرارة على اغلب مناطق الدواخل مابين ( 34 – 38 ) مْ.
وبحسب التقرير تبقى الحرارة مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب بحيث تسجل مابين ( 40 – 47 ) مْ وتتراجع تدريجيا بداية من يوم الغد على مناطق الجنوب الغربى.
ووفقا للتقرير فمن المتوقع ان تستمر الاجواء الصيفية المعتدلة باقى ايام الاسبوع.
تحذير هام
ونوه المركز للمواطنين باخذ الحيطة و الحذر عند دخول البحر خلال هذه الايام. والله أعلم.
وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).
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