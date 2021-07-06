إبراهيم الحسناوي: الوضع الوبائي في الجنوب خطير ونحتاج لأجهزة تنفس

وصف المتحدث باسم لجنة مكافحة كورونا في الجنوب الليبي إبراهيم الحسناوي، الوضع الوبائي بالخطير في ظل التزايد المستمر للإصابات.

وأشار الحسناوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى حاجة مدن الجنوب إلى أجهزة طبية خاصة أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود مجابهة كورونا.

ولفت إلى المشكلات التي تعاني منها مستشفيات الجنوب الليبي التي تحتاج لأجهزة غسيل الكلى، بالإضافة للحاجة إلى الأجهزة المخبرية المتطورة التي تعمل على المساعدة والكشف للمريض وتدريب بعض الطواقم الطبية لرفع من كفاءتهم المهنية ومواكبة التطور.

يذكر أن مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي، صرح بأن نسبة الوفيات زادت بشكل طفيف عن الشهر الماضي ومراكز العزل تشهد زيادة في حالات الإيواء وفق تأكيده.

وأضاف أن الوزارة رفعت درجة التأهب والاستعداد بعد تفاقم الوضع الوبائي بدول الجوار تحسبا لأي طارئ، متابعا: “لا نستطيع التأكد من خلو البلاد من السلالة المتحورة إلا بعد ظهور نتائج العينات التي أرسلت عبر مركز مكافحة الأمراض للاختبارات خارج البلاد” وفق قوله.