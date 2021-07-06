المشير حفتر يستقبل القنصل الإيطالي بمقر القيادة العامة

استقبل القائد العام للقوات المـسلحة، المشير خليفة حفتر، القنصل الإيطالي، كارلو باتوري، في مقر القيادة العامة.

وذلك عقب افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وفقا للمكتب الإعلامي للقيادة العامة.

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