“العابد” يتفق مع السفير الجزائري على التعاون في تدريب وتأهيل الليبيين

بحث وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا” مع سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية “كمال حجازي” ، سُبل التعاون المشترك بين البلدين، فيما يخص البرامج والمشاريع المتعلقة بالعمل والتأهيل.

وأعرب العابد عن تقديره للجهود الفاعلة التي يقدمها الجانب الجزائري، في تعزيز أواصر التعاون المشترك ، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية الليبية الجزائرية المتجذرة في التاريخ، والتي نمت بشكل واضح بين البلدين في مختلف المجالات.

وانتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصا التي تمت مناقشتها مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري في وقت سابق، والتي تهدف إلى نقل التجربة الجزائرية في ملف التدريب والتأهيل والتفتيش العمالي، وفتح أوصال التعاون لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم في الجزائر.

بدوره ثمن السفير الجزائري في ليبيا، الجهود المثمرة لوزارة العمل والتأهيل، فيما يخص تسوية ملف العمَّالة الجزائرية في ليبيا.

وشدد السفير على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة للارتقاء بمستوى التعاون الذي يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.