هذه نتائج اجتماع لجنة المالية بالبرلمان مع نظيرتها المشكلة من الحكومة

عقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب اجتماعا ً مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة وذلك بناء على ما تم إقراره في جلسة مجلس النواب أمس الاثنين.

وصرح رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش أن الاجتماع ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 م وتقرير الميزانية، وذلك لعرضها على مجلس النواب، كما تم مناقشة قانون توحيد المرتبات وإحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات على القانون لعرضه واعتماده من المجلس.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس واصل اليوم الثلاثاء مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م حيث اجتمعت لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب وتقرر التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل ودعوة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.