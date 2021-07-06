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غويلة: أتحدى أي حكومة أو مؤسسة قبل ثورة فبراير وبعدها منافسة “الغرياني” في إنجاز المشاريع

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بالغ عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء، في الثناء على المفتي المعزول الصادق الغرياني، معتبرًا أنه الوحيد الذي أنجز مشاريع في ليبيا تستحق الذكر.

غويلة، وفي منشور له عبر  حسابه على فيسبوك، قال: “أتحدى حكومة أو حزب أو مؤسسة أو جمعية بعد ثورة فبراير أو قبلها أنجز مشاريع كما أنجزها الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله تعالى وسدده ووفقه”.

وعدد تلك الانجازات -المزعومة- التي قام المفتي المعزول، والتي تمثلت بحسب قوله في ” دار الإفتاء الليبية و المعهد الشرعي ومركز الشيخ علي الغرياني للكتاب” مستطردًا أن هذا الأخير أصبح صرحا علميا يقصد من كل مكان ويرتاده كل شرائح المجتمع”، على حد زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لاننسى تحريضه العلني في 2014 لميليشيات فجر ليبيا للقضاء على توار الزنتان وحرق مطار طرابلس العالمي واسطول الطائرات وخزانات النفط وتدمير جسر الاتل لمحاصرة وتجويع اهالي الزنتان بدريعة انهم قطاع طرق وحرابا وعسكر انقلابيين وتمت ملاحقتهم وحرق ونهب ممتلكاتهم في العاصمة! وفي نهاية الحرب القى كلمة شكر وتقدير لميليشيات فجر ليبيا على هذا الانجاز الرائع حسب رأيه، وتسجيلانه هذه مدونة على مواقع التواصل لمن فاتته مشاهدتها.

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