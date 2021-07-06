مصدر مطلع يكشف لـ 218 موعد نشر التقرير السنوي لديوان المحاسبة

كشف مصدر مطلع يعمل في ديوان المحاسبة في تصريح خاص لـ 218، بأن التقرير السنوي للديوان عن عام 2020 تحت المراجعة وسينشر خلال أيام.

وأوضح المصدر، بأن التقرير كان من المفترض أن ينشر في شهر يونيو الماضي إلا أن رئاسة الديوان فضلت استمرار مراجعته والتدقيق فيه قبل الإعلان عنه وتعميمه.

وتضمنت تقارير ديوان المحاسبة التي دأب على نشرها منذ عام 2012 عمليات فساد وسوء إدارة بشكلا كبير في مؤسسات الدولة المختلفة أبرزها مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط وشركة الكهرباء وجهات عامة أخرى بينها وزارات ذات صلة مباشرة بإدارة الأموال.

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