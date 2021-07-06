«القنصلية الليبية بصفاقس»: ندعو كافة المواطنين المصادرة أموالهم التقدم بطلب للجنة رفع القيود

دعت القنصلية الليبة بصفاقس جميع المواطنين الليبيين الذين تمت مصادرة أموالهم أو حجزت ممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية خلال السنوات الماضية التقدم إلى القنصلية بطلب كتابي يشمل جميع ملابسات العملية التي تمت فيها المصادرة.
وطلبت القنصلية من المواطنين التقدم بطلب كتابي شارحين فيه كافة الملابسات مشفوعة بالمستندات الدالة عملية الحجز، وذلك من خلال القنصلية الليبية في مدينة صفاقس التونسية.
وأوضحت القنصلية أن جميع الطلبات المقرر تقديمها من المواطنين المتضررين ستتم إحالتها إلى لجنة رفع القيود على الأموال والممتلكات والمشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
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