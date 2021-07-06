المشري يبحث مع الصور ملفي السجناء والرقم الوطني

التقى رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري، بالنائب العام الصديق الصور، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتداولت وسائل إعلام إخوانية “ليبيا بانوراما، عين ليبيا” صورة للقاء مشيرة إلى أن المشري والصور، تناولا عدداً من الملفات المتعلقة بسير عمل النيابة العامة وأبرزها ملف السجناء غير المحالين للنيابة العامة وضرورة الالتزام بالمدد القانونية في ذلك والعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون.

وأكدت وسائل الإعلام الإخوانية، أن اللقاء تناول جهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، وملف التدقيق في الرقم الوطني.

وأكد المشري دعمَ المجلس الأعلى للدولة الكامل للسلطة القضائية، بحسب وسائل الإعلام المذكورة.

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