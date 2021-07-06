مجلس الدولة ينظر في الطعون بشأن طلبات الترشح للمناصب السيادية

عقد مكتب رئاسة مجلس الدولة برئاسة خالد المشري، وبحضور النائب الأول محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً؛ للنظر في الطعون المقدمة ممن لم تجز طلباتهم بالترشح للمناصب السيادية.

وأكد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه سيتم نشر محاضر النظر في الطعون أولا بأول ترسيخًا لمبدأ الشفافية.

وكانت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية للوظائف القيادية بمجلس الدولة أعلنت في الأول من الشهر الجاري عن انتهاء عملية الفرز وقدمت قائمة بأسماء المتقدمين مع نتيجة الفرز لكل منهم مؤكدة أنه بإمكان المتقدمين الذين لم تجز طلباتهم بفتح باب الطعن لكل من يرغب في ذلك عن طريق البريد الالكتروني ( [email protected] )، على أن يقدم الطعن خلال 72 ساعة، وأشارت إلى أنه سيتم الفصل في الطعون من خلال مكتب الرئاسة بالمجلس.