الحسناوي: الوضع الوبائي في الجنوب خطير ونحتاج لأجهزة تنفس

وصف المتحدث باسم لجنة مكافحة كورونا في الجنوب الليبي إبراهيم الحسناوي، الوضع الوبائي بالخطير في ظل التزايد المستمر للإصابات.

وأشار الحسناوي في تصريحات صحفية، إلى حاجة مدن الجنوب إلى أجهزة طبية خاصة أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود مجابهة كورونا.

ولفت إلى المشكلات التي تعاني منها مستشفيات الجنوب الليبي التي تحتاج لأجهزة غسيل الكلى، بالإضافة للحاجة إلى الأجهزة المخبرية المتطورة التي تعمل على المساعدة والكشف للمريض وتدريب بعض الطواقم الطبية لرفع من كفاءتهم المهنية ومواكبة التطور.

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