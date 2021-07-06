افتتاح القنصلية اليونانية في مدينة بنغازي بحضور وفد دبلوماسي يوناني

تأكيدا على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا واليونان افتتح وفد يوناني قنصلية بلادهم في مدينة بنغازي، بحضور السفير اليوناني وعدد من نواب البرلمان اليوناني ورجال أعمال واقتصاديين في المدينة ومسؤولين ليبيين.
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قناة ليبيا
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