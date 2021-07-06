القنصلية الليبية بصفاقس: ندعو كافة المواطنين المصادرة أموالهم التقدم بطلب للجنة رفع القيود

دعت القنصلية الليبة بصفاقس جميع المواطنين الليبيين الذين تمت مصادرة أموالهم أو حجزت ممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية خلال السنوات الماضية التقدم إلى القنصلية بطلب كتابي يشمل جميع ملابسات العملية التي تمت فيها المصادرة.

وطلبت القنصلية من المواطنين التقدم بطلب كتابي شارحين فيه كافة الملابسات مشفوعة بالمستندات الدالة عملية الحجز، وذلك من خلال القنصلية الليبية في مدينة صفاقس التونسية.

وأوضحت القنصلية أن جميع الطلبات المقرر تقديمها من المواطنين المتضررين ستتم إحالتها إلى لجنة رفع القيود على الأموال والممتلكات والمشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

