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القنصلية الليبية بصفاقس: ندعو كافة المواطنين المصادرة أموالهم التقدم بطلب للجنة رفع القيود

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعت القنصلية الليبة بصفاقس جميع المواطنين الليبيين الذين تمت مصادرة أموالهم أو حجزت ممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية خلال السنوات الماضية التقدم إلى القنصلية بطلب كتابي يشمل جميع ملابسات العملية التي تمت فيها المصادرة.

وطلبت القنصلية من المواطنين التقدم بطلب كتابي شارحين فيه كافة الملابسات مشفوعة بالمستندات الدالة عملية الحجز، وذلك من خلال القنصلية الليبية في مدينة صفاقس التونسية.

وأوضحت القنصلية أن جميع الطلبات المقرر تقديمها من المواطنين المتضررين ستتم إحالتها إلى لجنة رفع القيود على الأموال والممتلكات والمشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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