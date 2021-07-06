ليبيا تسجل 1070 إصابة ووفاتان بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم عن ارتفاع ملحوظ على العدد المسجل لإصابات كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة بكسره حاجز الألف إصابة في حين توفي اثنان متأثرين بمضاعفات الفيروس، وأشار المركز في تحديثه الأخير إلى وصول العدد الإجمالي للمصابين إلى 196 ألفا و864 إصابة.
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قناة ليبيا
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