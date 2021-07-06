دغيم: لا انتخابات ولا مخصصات لمفوضية الانتخابات بدون ميزانية

زعم عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، اليوم الثلاثاء، أن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يعيق الانتخابات بعرقلته إقرار ميزانية الحكومة، وعدم طرحها للتصويت، وعلى رئيس الحكومة تفعيل نصوص الاتفاق السياسي وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها”، بحسب زعمه.

دغيم، وفي تصريحات صحفية، قال: “لا انتخابات ولا مخصصات لمفوضية الانتخابات بدون ميزانية، وعلى رئيس الحكومة أن يكون حازما وصارما في إنقاذ شعبه الذي يعاني من هذا العبث”.

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