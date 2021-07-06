أكاديمية الدراسات العليا تنظم المؤتمر العلمي الثالث لتعلم اللغة الفرنسية

نظم قسم اللغة الفرنسية في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ، المؤتمر العلمي الثالث لتعليم اللغة الفرنسية، بحضور وزير الصناعة، أحمد أبوهيسة، ورئيس الأكاديمية، رمضان المدني، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات في وزارة التعليم العالي، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، بيا تريس دو هيلين.

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