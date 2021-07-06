تنتوش: ناقشنا مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 م

أوضح رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، أن اجتماع لجنته مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 م وتقرير الميزانية، وذلك لعرضها على مجلس النواب.

تنتوش، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون توحيد المرتبات واحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وابداء الملاحظات على القانون لعرضه واعتماده من المجلس .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

