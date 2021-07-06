بلحيق يدعو أعضاء البرلمان لجلسة الاثنين للبث في “مشروع الميزانية”

دعا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

وأوضح بلحيق، أن مجلس النواب واصل اليوم مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وعُقد إجتماع لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، أن المجلس أكد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

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