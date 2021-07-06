حملة أمنية في القويعة لضبط المعتدين على الأراضي المملوكة للدولة

نفذت الدوريات الأمنية حملة داخل منطقة القويعة، رافقتها دوريات من جهاز الشرطة الزراعية، وذلك من أجل ضبط الانتهاكات والاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا