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حملة أمنية في القويعة لضبط المعتدين على الأراضي المملوكة للدولة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نفذت الدوريات الأمنية حملة داخل منطقة القويعة، رافقتها دوريات من جهاز الشرطة الزراعية، وذلك من أجل ضبط الانتهاكات والاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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