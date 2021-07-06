أسماء الخوجة: بعض النواب لديهم تحفظات على أبوابٍ بالميزانية

قالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، إن بعض النواب لديهم تحفظات على بعض الأبواب الواردة في ميزانية حكومة الوحدة الوطنية ومنها باب الطوارئ وباب التنمية.

وأضافت الخوجة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24”: “ربما هذا ما عطل إقرار الميزانية خلال الأمس أو اليوم الثلاثاء”.

وأوضحت النائبة أنه “بخصوص الميزانية العامة للدولة تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان بعقد اجتماع مشترك مع وزير المالية ووزير التخطيط لوضع تقديرات الميزانية وإجراء التعديلات المطلوبة ثم عرض التقرير النهائي للجنة للاستماع إليه من قبل الأعضاء والتصويت عليه”.

وأشارت الخوجة إلى أن جلسة الأمس خصصت كلها للاستماع إلى الحكومة والوزراء الحاضرين بخصوص ما تم من أعمال وخطوات منذ منحهم الثقة، وهي للاستماع وإبداء الملاحظات على بعض الأمور ومنها ملف الميزانية العامة وليست للمساءلة بمعناها المعروف، وفق قولها.

وبدأ مجلس النواب أمس الإثنين، جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عن ما قدمته من أعمال خلال 100 يوم.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس واصل اليوم الثلاثاء مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقال بليحق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اجتماع لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب، انتهى إلى عدة قرارات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن أولى هذه القرارات التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

وأضاف بليحق أنه تقرر دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن المجلس يطالب للمرة الرابعة بتبويب الباب الثالث باب التنمية وحذف الباب الخامس باب الطوارئ، ولم تستجب حكومة الوحدة الوطنية.