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افتتاح أول مصنع إلكتروني للمياه المعدنية في الجنوب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح في مدينة سبها أول مصنع إلكتروني للمياه المعدنية بالجنوب، بحضور عدد من أعيان المنطقة ومديري مكاتب الصناعة والاقتصاد وغرفة التجارة في المدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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