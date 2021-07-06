افتتاح أول مصنع إلكتروني للمياه المعدنية في الجنوب

افتتح في مدينة سبها أول مصنع إلكتروني للمياه المعدنية بالجنوب، بحضور عدد من أعيان المنطقة ومديري مكاتب الصناعة والاقتصاد وغرفة التجارة في المدينة.
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