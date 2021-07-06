داعيًا لوضع الموازنة بالدولار.. خبير اقتصادي: الحكومة توسعت في الإنفاق بحجة تعديل سعر الصرف

أكد مدير مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة توسعت في الإنفاق العام بحجة تعديل سعر الصرف.

وأوضح أبولسين في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أنه في حال تعديل سعر الصرف مرة أخرى، فإن الحكومة ستحصل على فائض مالي، متسائلا: “كيف سيتم التصرف فيه؟”.

ودعا إلى ضرورة وضع الموازنة العامة بالدولار، مع مقارنتها بالعملة المحلية لكل باب في الموازنة المقترحة؛ لتحديد النفقات بشكل دقيق، مطالبا بضرورة معالجة الدين العام أولاً مع موازنة تقشفية.

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