بالكور: المؤشرات الاقتصادية غير موجودة في الموازنة والنفقات الحكومية قفزت 8,7 مليار في عام

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، وجود توسع في الإنفاق العام بالميزانية، مثل قفزة الباب الثاني المتعلق بالنفقات الحكومية من 4 مليارات دينار خلال موازنة 2020م إلى 12.7 مليار دينار في موازنة 2021م.

وأوضح بالكور، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة طلبت موازنة بـ93 مليار دينار، وسط غياب المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يوجد معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي، أو خطة لتقليل نسبة البطالة أو تخفيض لنسبة التضخم.

ودعا إلى ضرورة إلغاء الباب الخامس المتعلق بالطوارئ، متسائلاً عن غياب تفاصيل بشأن الباب الثالث المتعلق بمشروعات التنمية بقيمة 20 مليار دينار، مع غياب خطط وبرامج التنمية بالبلاد.

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