عون: لا توجد لتركيا حاليًا أي حصة بقطاع النفط الليبي

دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون، لأن “يعمل الجميع على ضمان عدم إغلاق حقول النفط مجدداً عبر استغلال أي طرف لورقة النفط، لاسيما أن البلاد تقترب من الاستحقاق الانتخابي المقرر نهاية العام”، بحسب قوله.

وأكد عون، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية”، أن “تكرار سيناريو الإغلاق خاصة لو امتد لحقول كبيرة، سيتسبب في تراجع العوائد النفطية، ويمتد الأمر إلى تدمير سمعة ليبيا في السوق النفطية، ولن تستطيع معالجة ذلك حتى على المدى البعيد، مما يضطر العملاء للبحث عن أسواق بديلة”، بحسب قوله.

وأفاد بأن “الوزارة تستهدف حالياً رفع سقف الإنتاج من مليون و300 ألف برميل في اليوم إلى مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الحالي، من خلال إقامة بعض المشاريع في الحقول المكتشفة حديثاً وإصلاح وتطوير التسهيلات الفنية في سبعة حقول تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات التخريب التي شهدتها البلاد منذ عام 2014م”، بحسب قوله.

وذكر أن “المسارعة لاستكشاف ثروات ليبيا النفطية سيكون في مقدمة أولويات وزارته، تخوفاً من أن يتم إهدارها في ظل اتجاه العالم للطاقة البديلة من مياه ورياح وطاقة شمسية، منوهاً بأن ما تم اكتشافه من ثروات ليبيا النفطية لا يتجاوز 40% فقط”، بحسب قوله.

وقلل من “المخاوف حول تأثر مناخ الانتخابات بالتنافس القائم بين الشركات والدول الغربية المسيطرة على الحصص الاستثمارية الكبرى بقطاع النفط عبر دعم هذه الدولة أو تلك لطرف بعينه في المعركة الانتخابية، على اعتبار أن الحصص النفطية محددة ومعروفة منذ أواخر الستينات”، بحسب قوله.

وفيما يخص الاحتياطي النفطي، قال: “ليبيا ربما هي الأولى على مستوى القارة الإفريقية من حيث الاحتياطات النفطية، وطبقاً لمنتدى الغاز بقطر فلدينا 52 تريليون قدم مكعبة تقريباً، وإن كانت التقديرات تشير إلى وجود 80 تريلون قدم مكعبة”، بحسب قوله.

ونفى عون معرفته بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول دعوته لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف للتعاون سوياً لتطوير حقول النفط في ليبيا، قائلا: “الإجراء القانوني المتبع في بلادنا هو أننا كوزارة نعرض قطعاً للاستكشاف والتنقيب سواء بالمياه أو الأراضي الليبية أمام الشركات العالمية، وهم بدورهم يقدمون العروض للفوز بأحدها”، بحسب قوله.

وأضاف: “لا يوجد اتصال مباشر مع تركيا فيما يخص الحصول على قطع محددة بطريقة التكليف المباشر، ولم نتسلم أي وثائق مكتوبة بهذا الصدد، ولم يتم منحها أي عقود خلال السنوات الأخيرة من أي طرف بالدولة الليبية، وربما ما قصده الرئيس التركي في دعوته لنظيره الأذربيجاني هو التعاون بين شركاتهما النفطية للفوز بأحد القطع للاستكشاف متى عرضتها الدولة الليبية”، بحسب قوله.

وأكمل: “لا توجد لتركيا أي حصة بقطاع النفط الليبي، فالشركات التركية في 2005م تقدمت للمنافسة على قطع عرضتها الدولة الليبية للاستكشاف وفازت بثلاث قطع، بل ووجدت بالفعل النفط في إحداهما ثم خرجت من البلاد بسبب القوة القاهرة بعد ثورة 17 فبراير 2011م، وهو ما فعلته شركات نفطية تتبع دولاً أخرى”، بحسب قوله.

وفيما يخص تصريح السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول ضرورة استخدام الموارد النفطية لصالح الليبيين، قال: “حديث السفير حول أن مؤسسة النفط تخصصها فني، وأن وزارة النفط هي من توزع العوائد النفطية يتضمن قدراً كبيراً من المغالطات”، بحسب قوله.

وأردف: “نعم الوزارة سيادية ولكنها لا توزع العوائد، ومهمتها مراقبة وإنجاز أعمال استغلال الثروة النفطية في البلاد من استخراج ومعالجة وتصدير الخام ثم توريد العوائد النفطية إلى وزارة المالية أو المصرف المركزي، لكن مجلس النواب هو المسؤول عن إقرار الميزانية للحكومة والأخيرة هي من تحدد بنود الإنفاق وتوزيع الدخل”، بحسب قوله.

وأشار إلى ضرورة تغيير النظرة السائدة عن حرس المنشآت النفطية، واستمرار اعتبارهم مجموعات مسلحة قد لا تتردد في الإقدام على إغلاق الحقول بهدف الحصول على الأموال أو تنفيذاً لأجندات سياسية، قائلا: “هم الآن جزء من قوات الدعم والمساندة التابعة لسلطة الدولة، وبالتالي فالإغلاق تصرف فردي، محسوب على المجموعة التي تقوم به”، بحسب قوله.

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