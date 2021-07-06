وزير الصحة يوقع 10 عقود لدعم مستشفى الجغبوب

وقع وزير الصحة، علي الزناتي اليوم الثلاثاء (10) عقود خاصة لدعم مستشفى الجغبوب العام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن العقود تشمل استشاريين في تخصصات أنف وأذن وحنجرة، باطنة، أطفال، مكافحة امراض، نساء وولادة.

وبينت الوزارة أن التعاقد الذي جاء بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية خطوة في إطار خطة وزارة الصحة لدعم مستشفيات الجنوب بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، للتقليل من النقص الحاصل في التخصصات الطبية، وتوفير خدمات طبية يسهل الحصول عليها من قِبل المواطنين