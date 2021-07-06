الدغيس: لا نتملك مشغلات تستطيع الكشف عن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا

كشف عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، أن البلاد لا تعلم وجود السلالة الهندية من عدمها في البلاد، لعدم امتلاكها المشغلات التي تكشفها.
الدغيس، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى أن انتشار السلالة الهندية وفتح الحدود مع تونس ومصر يدعو للقلق البالغ، لأنه حاليا يوجد المتحور الهندي في أكثر من 98 دولة حول العالم، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يصل ليبيا في أي وقت.
وتابع: “نحتاج إلى أن نحتاط من هذا الأمر بصورة كبيرة، ووارد أن تكون السلالة الهندية دخلت إلى البلاد لأننا لا نمتلك المشغلات التي تكشف عن المتحور الهندي”.
واستمر بقوله “وجود السلالة من عدمها لن يغير من الواقع من شيء، فينبغي أن نحتاط بأي حال من الأحوال”.
ولفت إلى أنه ينبغي أن تتدخل الدولة في هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السفر والحدود، وارتفاع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير لقاحات بأسرع وقت ممكن، ليعطي مناعة وحماية من المرض.
وأتم بقوله: “اللجنة تبعث التوصيات إلى الحكومة، التي عليها أن تستقبل تلك التوصيات بصورة جيدة وتبدأ بتنفيذها سريعا”.
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