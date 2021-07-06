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الدغيس: لا نتملك مشغلات تستطيع الكشف عن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ‏إبراهيم الدغيس، أن البلاد لا تعلم وجود السلالة الهندية من عدمها ‏في البلاد، لعدم امتلاكها المشغلات التي تكشفها.‏

الدغيس، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى ‏أن انتشار السلالة الهندية وفتح الحدود مع تونس ومصر يدعو ‏للقلق البالغ، لأنه حاليا يوجد المتحور الهندي في أكثر من 98 دولة ‏حول العالم، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يصل ليبيا في أي وقت.‏

وتابع: “نحتاج إلى أن نحتاط من هذا الأمر بصورة كبيرة، ‏ووارد أن تكون السلالة الهندية دخلت إلى البلاد لأننا لا نمتلك ‏المشغلات التي تكشف عن المتحور الهندي”.‏

واستمر بقوله “وجود السلالة من عدمها لن يغير من الواقع من ‏شيء، فينبغي أن نحتاط بأي حال من الأحوال”.‏

ولفت إلى أنه ينبغي أن تتدخل الدولة في هذا الأمر، خاصة فيما ‏يتعلق بإجراءات السفر والحدود، وارتفاع تطبيق الإجراءات ‏الاحترازية، وتوفير لقاحات بأسرع وقت ممكن، ليعطي مناعة ‏وحماية من المرض.‏

وأتم بقوله: “اللجنة تبعث التوصيات إلى الحكومة، التي عليها أن ‏تستقبل تلك التوصيات بصورة جيدة وتبدأ بتنفيذها سريعا”.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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