بليحق: لجنة “5+5” طالبت بعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع لحين تسمية وزير لها

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أنه في الجلسة الماضية للمجلس تقدمت لجنة “5+5” العسكرية المعنية بتوحيد المؤسسة العسكرية بخطابين للمجلس، لافتاً إلى أن الأول طالبت فيه بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء.

بليحق، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أنه حتى الآن لم يتم تعيين وزير للدفاع، مضيفاً أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة هو من يقوم بهذه المُهمة وأنه لم يتم تعيين وكلاء لهذه الوزارة.

وبيّن أن الخطاب الثاني طالبت فيه “5+5” بعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلى حين تسمية وزير لها، مُردفًا: “هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار داخل قبة البرلمان، ولم يحسم الأمر بعد لكن من ضمن القضايا الهامة والجوهرية في مسألة اعتماد الميزانية بالتالي إلى الآن لم يُتخذ القرار، لكن هذه المطالبة جاءت من لجنة 5+5”.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يرد شيء رسمي سواء في تسمية وزير الدفاع أو وكلاء لتلك الوزارة رغم أن الدبيبة أورد في جلسة الأمس أنه قريبا سوف يحدث ذلك، قائلاً: “ننتظر ذلك، أيضاً وضح رئيس الوزراء أن ذلك سوف يتم بالتنسيق مع 5+5”

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