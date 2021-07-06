“إدارة شركة المياه والصرف الصحي” تتفقد محطات الرفع في طبرق

قام رئيس مجلس الإدارة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفيق محمود أبولسين، بزيارة إلى محطات الرفع أرقام 7 . 4 . 6 ومحطة العودة، في مدينة طبرق.

ورافق مدير مجلس إدارة الشركة، في زيارته، عضو مجلس الإدارة الناجي القرباعي والناطق الرسمي للشركة محمد اكريم وعضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية هاشم امصادفو المهندس نصر شرح والسنوسي الإخواني ومدير الشركة في طبرق وعدد من العاملين في الشركة .

وأوضح المجلس التسييري لبلدية طبرق، أن الزيارة تأتي للاطلاع على وضع المحطات وحل المشاكل المتعلقة بها.

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