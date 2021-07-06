افحيمة: استحقاق 24 ديسمبر لا تفريط فيه و95% من خطة الـ100 يوم للحكومة لم ينفذ

رأى عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أنه كان من المفترض أن تكون جلسة مجلس النواب أمس بحضور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وحكومته جلسة مسائلة وليس جلسة استماع، وذلك وفق الخطة التي تم وضعها من قبل المجلس في الجلسة السابقة.

افحيمة، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أن المسائلة كانت ستدور حول خطة الـ100 يوم المقدمة من حكومة الوحدة المؤقتة، موضحاً أنه لم يبقى على انتهاء المدة المحددة لها بالتواريخ سوى أقل من 15 يوم تقريباً.

وشرح أن خطة الـ100 يوم للحكومة كانت تحتوي على 23 مادة 83% منها لا تعتمد على الميزانية، مشيراً إلى أن 95% من خطة الـ100 يوم لم ينفذ.

وأكد على أن تعليق مجلس النواب لجلساته سيبقى سيد الموقف طالما بقي الدبيبة وحكومته مصممين على تمرير الميزانية، رغم أنوف الليبيين واستفسارات أعضاء المجلس، وعدم تنفيذ الطلب البسيط الصريح الواضح بتبويب الباب الثالث من الميزانية أو على الأقل الإفصاح عن كيفية توزيع هذه الكتل المالية المهوله والكبيرة.

ووجه افحيمة أتهام للدبيبة بالاستخفاف بمجلس النواب وعقول الليبيين، ناقلاً في ذلك رده على أعضاء مجلس النواب في الإحاطة عن تبويب الباب الثالث حيث ذكر الدبيبة: “ابحثوا في المواقع الرسمية للحكومة لتعرفوا أين ستذهب هذه الأموال”، ومتسائلاً عن السبب الحقيقي خلف إخفاء هذه البيانات..

وعبر عن أن الشارع الليبي أو المواطن البسيط الذي يبحث عن قوت يومه ويريد أن توفر له الحكومة الحياة الكريمة، ربما تأخذه الجمل العاطفية التي يستخدمها رئيس الحكومة بأن الشارع الذي يَأنِ ويحتاج الى الميزانية.

ورد على ما سبق بقوله: “لا يا سيدي الشارع يحتاج إلى المحافظة على أموال الليبيين أكثر من احتياجه لإعطاء الميزانية بهذا الشكل وبهذه الكيفية الغامضة”.

وأشار إلى أن السبب وراء مخاوف أعضاء المجلس من تمرير الباب الثالث على شكله الحالي وبهذا الغموض، هو أن ليبيا غير مستقرة وأغلب الشركات الأجنبية لا تستطيع العمل في الداخل وهناك بعض الشركات المحلية أو الشركات الليبية بغطاء أجنبي وعددها قليل جدا.

واستمر في حديثه: “ورغم ذلك يتم وضع 22 مليار دون تبويب أو تفصيل للمشاريع التي ستصرف عليها تلك الأموال”.

وطرح تساؤل: “ألا يثير هذا مخاوف مجلس النواب ويوجب التساءل عن أين ستصرف هذه الأموال بالإضافه الى هذا التكتم على هذه المشاريع؟”.

وأوضح أن جل أعضاء المجلس تهمهم أن تدور عجلة الدولة وأن تفي الحكومة بما تحدثت عنه من دعمها لاستحقاق 24 ديسمبر، مكملاً: “كما يهمهم بالدرجة الأكبر اقرار الميزانية من أجل أن تقوم الحكومة بتيسير ما يمكن من الأمور الخاصة بحياة المواطنين”.

ووجد أن مجلس النواب سوف يذهب اليوم إلى الخيار الأخير وهو إعطاء الميزانية بدون باب الطوارئ نهائياً والباب الثالث حتى يتم تبويبه، لافتاً إلى أن المجلس بذلك يكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد.

ولفت إلى أن جلسة الإثنين قد شابها بعض الإرتباك نتيجة تحولها من مساءلة إلى استماع ثم تخللتها بعض الأسئلة للحكومة حول برنامج عملها المقدم والذي وضعته هي نفسها ويبدأ من 11 أبريل الماضي وينتهي في 21 يوليو الجاري.

وأوضح أن مجلس النواب أصبح يتعافى ويمسك بزمام المبادرة ويريد أن يقوم بدوره وهو مساءلة الحكومة ومحاسبتها على ما يمكن تقديمه.

وأقر بأن المجلس لن يستطيع أن يجبر الحكومة على تبويب الباب الثالث وتفصيله وإعطاء كافة المعلومات عنه، متوقعاً أن تذهب جلسة اليوم إلى الخيار الأخير وإقرار الميزانية دون الباب الخامس وتعليق الثالث.

وشدد على أن مجلس النواب غير متكتم وأفصح أكثر من مره عن ما يريد من الحكومة وطالبها بأمر بسيط وسهل ويسير عليها ألا وهو توضيح أين ستصرف هذه الأموال وكيف ستصرف، مؤكداً على أن التكتم من جانب الحكومة وليس المجلس.

وكشف عن أنه تجاذب الحديث مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، حول إخفاق ملتقى الحوار وما يجب أن يقوم به المجلس في هذا الأمر، مشدداً على ضرورة عدم انتظار لجنة الحوار بعد أن واجهتها نفس المصاعب التي واجهت مجلس النواب وستواجه أي جسم أخر مكون من مختلف الأطياف السياسية في ليبيا.

وأورد أن المستشار عقيلة صالح أشار إلى القوانين ومسودات القوانين الجاهزة والتي كانت معدة سابقاً والعمل على اقرارها وعلى تعديل الاعلان الدستوري وايجاد القاعدة الدستورية التي هي شبه جاهزة.

وفي ختام حديثه، نوّه إلى أن الأمور ستكون على ما يرام ما لم يكن هناك معارضه من ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” كما كان يعارض في السابق، مؤكداً على أن استحقاق 24 ديسمبر لا تفريط فيه، وكل الليبيين عيونهم معلقه نحو هذا الاستحقاق.

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