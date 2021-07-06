العابد يتابع عددا من الملفات مع بلدية سرت

بحث وزير العمل والتأهيل، علي العابد، أمس، مع المجلس البلدي سرت، ملف العمالة الأجنبية، وكيفية تنظيم سوق العمل بالمدينة، ومتابعة قرار إنشاء مركز رفع الكفاءة المهنية ليغطي المدينة والمناطق المجاورة لها، للرفع من مستويات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين، كما تم التطرق إلى سبل تفعيل التنمية المكانية للمناطق المحيطة بالحقول النفطية، وتنمية الموارد البشرية بالمنطقة.
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قناة ليبيا
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