مجلس النواب يدعو الأعضاء لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الثلاثاء دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المقبل وذلك لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار بليحق في تصريح صحفي إلى أن لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب عقدت اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب لتقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية.

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