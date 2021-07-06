مدير مطار طبرق: طائرة «الدبيبة» غادرت على أنوار كاشفات السيارات بعد انقطاع الكهرباء

أكد مدير مطار طبرق الدولي، سعد جاب الله، مغادرة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في وقت متأخر لمدينة طبرق.

وقال «جاب الله»، في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة24» أن طائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية غادرت المطار على أضواء السيارات الكاشفة، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدرج.

وأضاف أن ما حدث مع طائرة رئيس الحكومة، هو أن إنارة المطار متهالكة ومتكررة الأعطال تعرضت لعطل فني عرضي.

وأوضح، بدأنا الصيانة وطلبنا من الوفد وقائد الطائرة عدم مغادرة المطار إلا بعد إكمال الصيانة، إلا أنهم تلقوا ردًا بالرفض.

وأفاد، أنهم طلبوا التوقيع على إقرار مسؤولية لمغادرة الطائرة وفق النظم فرفضوا وقرروا الإقلاع على إنارة السيارات، على الرغم من مخالفة ذلك للقواعد واللوائح.

وأكد جاب الله، أنه لا توجد أي قوة داخل المطار سوى القوة التي كانت ترافق رئيس الحكومة بقيادة وكيل الداخلية فرج قعيم، والذي قرر الإقلاع بالطائرة على إنارة السيارات.

وتابع، اتصلت برئيس مصلحة المطارات وطلبت منه إرسال لجنة تحقيق لإظهار حقيقة ما حدث، وستصل غدًا أو بعده إلى طبرق.