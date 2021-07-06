ليبيا

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

06 July, 2021

استقبل رئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الاثنين وفدا من جمهورية اليونان برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فرنك جانس ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية وعضوين عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي، وكان في استقبال الوفد ايضا وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل بوشيحة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة .

وتناول اللقاء التعاون في مجالات إعادة الأعمار والتبادل التجاري وعقد لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين، كما تطرق إلى تفعيل الخط الملاحي والجوي بعد استيفاء بعض المُتطلبات .

وعقب إنتهاء الإجتماع توجه الوفد إلى مقر القنصلية اليونانية في مدينة بنغازي، حيث قام بافتتاح القنصلية اليونانية رسمياً ، وكان في حضور الافتتاح رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون القنصلية مراد محمد .