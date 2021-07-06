الإفراج عن 54 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا بعد التأكد من سلامتها

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، الإفراج عن شحنة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، بما يُقدر بـ أربعة وخمسين ألف جرعة، بعد التأكد من سلامتها، والسماح باستهلاكها بشريًّا.

الزيات في تصريحات له، أشار إلى أن الشحنة وردت إلى مطار معيتيقة الدولي يوم أربعة وعشرين من يونيو الماضي، خضعت للإجراءات المخبرية بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحاليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي،و التي أظهرت مطابقتها للمواصفات.

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