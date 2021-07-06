السفير التركي لـ«الكوني»: حريصون على نقل خبرتنا لليبيا للاستفادة منها

التقى عضو المجلس الرئاسي ” موسى الكوني” السفير التركي لدى ليبيا ” كنعان يلماز “.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، جدد “يلماز” التأكيد على عمق العلاقات الليبية التركية ورغبة بلاده في تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، وفق زعمه.

وأكد السفير التركي خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وفق ادعائه.

وشدد ” يلماز” على أهمية التعاون الليبي التركي في مختلف المجالات ورفع كفاءة المؤسسات من خلال الاستشارات الفنية والتدريب والرغبة في عودة الشركات التركية للمساهمة في إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال، بحسب زعمه.

ووقع أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.