الشارع الليبي يضغط باتجاه إجراء انتخابات 24 ديسمبر

تأكيدا على حقهم في انتخابات مباشرة لرئيس البلاد، ودعما للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خرجت أمام مقر المفوضية بسيدي المصري بالعاصمة طرابلس مساء اليوم مظاهرة دعما لإجراء انتخابات الـ24 من ديسمبر في موعدها، ودعم المفوضية ضد محاولة عرقلة عملها، منادية بهتافات لا للتأجيل.
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قناة ليبيا
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