متظاهرون يرفضون التمديد للحكومة ويطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها

شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، خروج مسيرات من المواطنين، للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

ورفع المحتجون لافتات مكتوبا عليها لا لتأجيل الانتخابات الليبية، والفرصة أمامكم من أجل وطنكم، ودع عنك السلبية واخرج للانتخابات 24 ديسمبر.

كما رفع المحتجون لافتات «أبناء ليبيا مع انتخابات 24 ديمسبر 2021 ممهورة بمؤسسات المجتمع المدني، و24 ديمسبر موعدنا، والشعب يحدد مصيره عن طريق الانتخابات.

ورفع المواطنون العديد من اللافتات التي تؤكد حرص الشعب الليبي على ممارسة حقوقه السياسية.