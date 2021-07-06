تنتوش: مجلس النواب أحال قانون “توحيد المرتبات” للحكومة

عقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة السيد عمر تنتوش اجتماعا ً مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة وذلك بناءاً على ما تم اقراره في جلسة مجلس النواب الماضية.

كشف رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، عن محاور اجتماع اللجنة مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال تنتوش في بيان عقب الاجتماع اليوم الثلاثاء، إنه تم بناء على ما تم إقراره في جلسة مجلس النواب الماضية، وناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2021، وتقرير الميزانية وذلك لعرضها على مجلس النواب.

وأضاف أنه جرت مناقشة قانون توحيد المرتبات وإحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات على القانون لعرضه واعتماده من المجلس.

وبدأ مجلس النواب أمس الإثنين، جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عن ما قدمته من أعمال خلال 100 يوم.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس واصل اليوم الثلاثاء مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقال بليحق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اجتماع لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب، انتهى إلى عدة قرارات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن أولى هذه القرارات التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

وأضاف بليحق أنه تقرر دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن المجلس يطالب للمرة الرابعة بتبويب الباب الثالث باب التنمية وحذف الباب الخامس باب الطوارئ، ولم تستجب حكومة الوحدة الوطنية.