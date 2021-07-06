الخوجة: بعض النواب لديهم تحفظات على أبوابٍ بالميزانية

قالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، إن بعض النواب لديهم تحفظات على بعض الأبواب الواردة في ميزانية حكومة الوحدة الوطنية ومنها باب الطوارئ وباب التنمية.

الخوجة، وفي تصريحات صحفية، أضافت: “ربما هذا ما عطل إقرار الميزانية خلال الأمس أو اليوم الثلاثاء”.

وأوضحت النائبة أنه “بخصوص الميزانية العامة للدولة تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان بعقد اجتماع مشترك مع وزير المالية ووزير التخطيط لوضع تقديرات الميزانية وإجراء التعديلات المطلوبة ثم عرض التقرير النهائي للجنة للاستماع إليه من قبل الأعضاء والتصويت عليه”.

وأشارت الخوجة إلى أن جلسة الأمس خصصت كلها للاستماع إلى الحكومة والوزراء الحاضرين بخصوص ما تم من أعمال وخطوات منذ منحهم الثقة، وهي للاستماع وإبداء الملاحظات على بعض الأمور ومنها ملف الميزانية العامة وليست للمساءلة بمعناها المعروف، وفق قولها.

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