السفير التركي للكوني: حريصون على نقل خبرتنا لليبيا للاستفادة منها

التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، جدد يلماز التأكيد على عمق العلاقات الليبية التركية ورغبة بلاده في تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، وفق زعمه.

وأكد السفير التركي خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وفق ادعائه.

وشدد يلماز على أهمية التعاون الليبي التركي في مختلف المجالات ورفع كفاءة المؤسسات من خلال الاستشارات الفنية والتدريب والرغبة في عودة الشركات التركية للمساهمة في إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال، بحسب زعمه.

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