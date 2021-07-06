إطلاق حملة لضبط الشارع العام بشحات

أعلنت مديرية أمن شحات، إطلاق حملة لضبط الشارع العام ومنع انتشار الظواهر السلبية بمشاركة قوة التدخل السريع بالمديرية وقسم المرور والتراخيص.

وأوضحت المديرية، أن الحملة تهدف إلى ضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية، وإزالة الزجاج المعتم، إضافة إلى ضبط صغار السن والأجانب الذين لا يمتلكون إجراءات رسمية.

وأكدت المديرية أنه سيتم حجز المركبات المخالفة للقانون، داعية جميع سائقي المركبات الآلية بالإسراع والمبادرة بتسجيل مركباتهم بقسم المرور والتراخيص حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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