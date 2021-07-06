القنصلية الليبية في تونس تتخذ إجراء بشأن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة

أخبار ليبيا 24

طالبت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين الليبيين المتواجدين بتونس، والذين تمت مصادرة أموالهم بالتوجه إلى مقر قنصلية البلاد هناك.

ومن جهتها، طالبت القنصلية العامة الليبية في صفاقس اليوم الثلاثاء المواطنين الليبيين الذين تمت مصادرة أموالهم أو حجزت ممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية إعداد طلب بذلك وتقديمه للقنصلية .

ودعت القنصلية في بيان لها نشر على حسابها في موقع “فيسبوك” المواطنين الذين صودرت أموالهم وممتلكاتهم خلال السنوات الماضية بالجنوب التونسي تقديم طلب كتابي شارحين فيه كافة الملابسات مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك.

وأشارت القنصلية الليبية في تونس إلى أنه ستتم إحالة الطلبات إلى لجنة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة بجمهورية تونس.

وأوضحت القنصلية الليبية أن هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وفقا للقرار رقم (110) لسنة 2021م.