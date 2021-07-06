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رئيس لجنة الخارجية يلتقي وفدا يونانيا رفيع المستوى

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري وفداً  يونانياً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية  فرنك جانس  وبرفقة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية وعضوي عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي.

وكان رئيس لجنة الخارجية قد حضر افتتاح مقر القُنصلية اليونانية رسميا في مدينة بنغازي أمس الاثنين، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون القنصلية بالحكومة الليبية المؤقتة وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالمدينة وتعتبر اليونان أول دولة تعيد افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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