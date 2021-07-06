أنقرة: دهس العلم التركي في طبرق «عمل قبيح» والرد سيأتي من الشعب الليبي الصديق

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إهانة العلم التركي أمام مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، بعد وضع مجموعة من الشباب الليبي، العلم التركي، على الأرض بحيث يدهسه المارة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، “حول العمل القبيح ضد علمنا في طبرق، ندين بشدة العمل القبيح ضد علمنا أمام المبنى المؤقت لمجلس النواب خلال محادثات الميزانية التي عقدت في 5 يوليو 2021 في طبرق ، ليبيا”​​​.

وأضاف البيان “فور علمنا بهذا العمل الشنيع، قامت سفارتنا في طرابلس بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة لدى وزارة الخارجية الليبية وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الاستفزازات ومنع تكرار مثل هذه الاستفزازات”.

وأكد البيان “أن هذا الاعتداء على علمنا الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة لن يحقق هدفه أبدًا وأن الرد اللازم سيأتي من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس صورة للعلم التركي بعد أن ألقى به بعض الشباب من مدينة طبرق أمام مقر مجلس النواب على الأرض بحيث يدهسه المارة.

وينظر قطاع كبير من الليبيين إلى تركيا باعتبارها أضرت ببلدهم إثر تدخلاتها العسكرية في بلادهم، في الوقت ذاته يطالب المجتمع الدولي بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.