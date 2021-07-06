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أنقرة: دهس العلم التركي في طبرق «عمل قبيح» والرد سيأتي من الشعب الليبي الصديق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إهانة العلم التركي أمام مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، بعد وضع مجموعة من الشباب الليبي، العلم التركي، على الأرض بحيث يدهسه المارة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، “حول العمل القبيح ضد علمنا في طبرق، ندين بشدة العمل القبيح ضد علمنا أمام المبنى المؤقت لمجلس النواب خلال محادثات الميزانية التي عقدت في 5 يوليو 2021 في طبرق ، ليبيا”​​​.

وأضاف البيان “فور علمنا بهذا العمل الشنيع، قامت سفارتنا في طرابلس بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة لدى وزارة الخارجية الليبية وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الاستفزازات ومنع تكرار مثل هذه الاستفزازات”.

وأكد البيان “أن هذا الاعتداء على علمنا الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة لن يحقق هدفه أبدًا وأن الرد اللازم سيأتي من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس صورة للعلم التركي بعد أن ألقى به بعض الشباب من مدينة طبرق أمام مقر مجلس النواب على الأرض بحيث يدهسه المارة.

وينظر قطاع كبير من الليبيين إلى تركيا باعتبارها أضرت ببلدهم إثر تدخلاتها العسكرية في بلادهم، في الوقت ذاته يطالب المجتمع الدولي بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وانتم المفروض عقال اتديروا راسكم وراس نفرين غير عقال! الشعب الليبي الصديق لن يرد على بظعة متهورين يكفيه المشاكل والهموم اليومية! لن يكون تصرف فردي أحمق سبب لاشعال فتنة، وبعدين من قال مش مخابرات اجنبية دفعت لهم المقابل باش تزيد تولعها في بعظها؟

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  • هههه طز في الاتراك الانجاس الكفار الاوساخ سلالة المغول لا مكان للاتراك في ليبيا و لا في افريقيا وعلم تركيا نجاسة

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  • المفروض ان تعمم التجربة فى كل المدن الليبية ضد المغول الاتراك ولا يكفى ان يدوس الشباب على العلم التركى بل يجب ان يحرق فهو رمز لاحتلال بغيض مرفوض من الشعب الليبى المجروح منذ زيارة الحمار اكار للمطار بالاكراه دون اعتبار للسيادة الليبية واهانة الحداد رئيس اركان مليشيات مصراطه ودخوله المطار بتصريح تركى دون ان تستدعى الخارجية الليبية السفيه التركى وتحذره وان عدت عدنا وان لم تخرجوا ياكلاب فستكون هذه الاعلام النجسة على توابيت لجيفكم وسيطرطر عليها الشباب الليبى ليغسلوا هذه الجيف

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  • تحية للشباب الليبى الذى قام بهذا العمل للثأر من افعال المجرم اكار الذى دخل المطار بالاكراه دون مراعاة للسيادة الليبية وكان الرد من ارض طبرق ارض الابطال ارض رئيس المجلس الرئاسى ورئيس البرلمان حيث طلبا منكم الخروج ياكلاب !!
    وهذا المشهد يذكرنى باعظم مشهد عشته عندما دست بقدمى على نجمة داود الصهيونية على حطام طائرة اسرائلية سقطت فى حرب اكتوبر !!
    فالصهاينة وكلاب اردوغان وجهات لعملة واحدة قذرة

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  • حاله من التعادل لوضكم في ليبيا ففي الشرق الليبي رجال داسوا علي العلم التركي بالاقدام وفي الغرب الليبي أشباه رجال استضافوا جندوكم في غرف نومهم فكل واحد منا طالع لجده فالذي جده في الشرق الليبي حارب ايطاليا 20 سنه هاهو الحفيد داس علي علمكم والذي جده استضاف ضابط ايطالي في غرفة نومه هاهو الحفيد يستضيف ضابط تركي في غرفة نومه فالعرق دساس

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