انطلق من زوارة.. غرق قارب يحمل 127 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

أعلنت تونس، عن حصيلة جديدة لضحايا الهجرة عبر المتوسط قبالة السواحل التونسية، بعد غرق قارب يحمل 127 مهاجرا، انطلق من سواحل مدينة زوارة المجاورة.

وتمكنت البحرية التونسية، من إنقاذ 84 مهاجرا منهم، فيما تم اعتبار 43 في عداد المفقودين.

ووفقا لموقع “مهاجر نيوز”، لقي 43 مهاجرا حتفهم بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل جرجيس جنوب تونس، يوم السبت الماضي الثالث من تموزيوليو، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأنقذ الهلال الأحمر التونسي، 84 مهاجرا آخرين كانوا على نفس القارب، الذي يحمل 127 مهاجرا من مصر والسودان وبنغلادش وإريتريا والسودان وتشاد، انطلق من مدينة زوارة.

وأوضح العضو في المنظمة الإنسانية التونسية منجي سليم، “قامت البحرية التونسية بإنقاذ 84 مهاجرا، فيما فُقد 43 آخرون، في القارب الذي انطلق من زوارة باتجاه أوروبا”.

وحذر سليم، بحسب ما نقله الموقع المتخصص في ملف الهجرة غير القانونية، من أن مراكز الاستقبال في جرجيس تعاني من اكتظاظ حاد بأعداد المهاجرين بداخلها، داعيا إلى توفير المساعدات اللازمة لرعاية الوافدين الجدد.

وبحسب وزارة الدفاع التونسية، تراوحت أعمار المهاجرين بين ثلاث سنوات و40 سنة.

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