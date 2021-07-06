«العيضة»: زيارة الدبيبة لطبرق ستكون الأخيرة ولها نفس تداعيات «زيارة السراج»

قال التواتي العيضة، عضو ما يعرف بـ«المؤتمر الوطني العام» سابقاً، إن زيارة الدبيبة لطبرق وبرقة ستكون الأخيرة وستكون لها نفس تداعيات زيارة السراج عند تقديم حكومته التي تم رفضها من البرلمان.

وأضاف العيضة، عبر حسابه على “فيسبوك” إن الصديق الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي استقبل الدبيبة في المطار على سلم الطائرة وهي سابقة لا تحدث إلا في نظام العصابات.

وأشار إلى أن الدبيبة سيتجاوز البرلمان ويصرف الميزانية بالطريقة التي يريدها واستقبال الصديق له إيذاناً بذلك.

وشدد على أن الدبيبة يستطيع شراء مجلس نواب بالأغلبية التي يحتاجها وزيادة وقريباً منه ولا يحتاج للسفر بعيداً فالنواب هم الذين سيأتون إلى طرابلس”.

ولفت إلى أن الدبيبة يقول في نفسه أنه يملك السلطة والثروة والسلاح والحماية التركية والشرعية الدولية، فلماذا يناقش هؤلاء ويخضع لابتزازهم؟” على حد قوله.

وتابع:” بعض النواب الوطنيين وهم قلة لا يملكون إلا الصراخ مثلنا على صفحات الفيس بوك، فلم يبق لهذا البرلمان إلا أن يتكرم بوعكوز بقفل الباب” على حد قوله.