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«العيضة»: زيارة الدبيبة لطبرق ستكون الأخيرة ولها نفس تداعيات «زيارة السراج»

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال التواتي العيضة، عضو ما يعرف بـ«المؤتمر الوطني العام» سابقاً، إن زيارة الدبيبة لطبرق وبرقة ستكون الأخيرة وستكون لها نفس تداعيات زيارة السراج عند تقديم حكومته التي تم رفضها من البرلمان.

وأضاف العيضة، عبر حسابه على “فيسبوك” إن الصديق الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي استقبل الدبيبة في المطار على سلم الطائرة وهي سابقة لا تحدث إلا في نظام العصابات.

وأشار إلى أن الدبيبة سيتجاوز البرلمان ويصرف الميزانية بالطريقة التي يريدها واستقبال الصديق له إيذاناً بذلك.

وشدد على أن الدبيبة يستطيع شراء مجلس نواب بالأغلبية التي يحتاجها وزيادة وقريباً منه ولا يحتاج للسفر بعيداً فالنواب هم الذين سيأتون إلى طرابلس”.

ولفت إلى أن الدبيبة يقول في نفسه أنه يملك السلطة والثروة والسلاح والحماية التركية والشرعية الدولية، فلماذا يناقش هؤلاء ويخضع لابتزازهم؟” على حد قوله.

وتابع:” بعض النواب الوطنيين وهم قلة لا يملكون إلا الصراخ مثلنا على صفحات الفيس بوك، فلم يبق لهذا البرلمان إلا أن يتكرم بوعكوز بقفل الباب” على حد قوله.

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«زيارة السراج» الأخيرة العيضة زيارة الدبيبة طبرق نفس تداعيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الدبيبة شخصية منفرة لا يصلح لمنصب قيادة فهو يصف مجلس النواب بسوق الخضار وهو كلام واحد حمار والوقت يمر ولم يحقق اى شئ فى الملفات المطلوبة منه ويسير فى الاتجاه الخاطئ وهو كل همه دعم المليشيات وتشويه صورة الجيش الوطنى خلال الفترة المتبقية لدبدبة الدولة وتعيين الموالين له فى المناصب الحكومية ولكنه سيفشل وسيكون على خطى السراج عدا ان التمديد مستحيل له

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